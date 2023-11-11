شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن العلامات المبكرة للجلطة.. والوقت الذهبي للحصول على المساعدة الطبية الطارئة والان مع التفاصيل

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