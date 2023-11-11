شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية ترحل الأجانب وتطرد سفيرهم.. والمفاجأة لن تسمح لهم بدخول المملكة أبداً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�لحملات الميدانية لمتابعة وضبط المخالفين كشفت وزارة الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة التي تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي كافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة. تمت هذه الحملات في جميع مدن المملكة خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 26 سبتمبر 1444 هـ. وقد أسفرت عن النتائج التالية: المخالفين المضبوطين بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 16,105 مخالفين. ومن بينهم 9,551 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,977 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2,577 مخالفًا لنظام العمل.تهريب الأشخاص عبر الحدود تم ضبط 393 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. ومن بينهم، 36% من الجنسية اليمنية، و52% من الجنسية الإثيوبية، و12% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 37 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. وتورط 23 شخصًا في جرائم كبرى. تجارة المخالفين تم ضبط 23 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى التستر عليهم. تنفيذ الأنظمة تم إخضاع 22,745 وافدًا مخالفًا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة. ومن بينهم 19,857 رجلًا و 2,888 امرأة. عقوبة المساعدة على التسلل أكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به..