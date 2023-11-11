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عدن - ياسمين التهامي - عمل كيكة الخلاط السريعة في المنزل بقوام هش وخفيف..تعرف على الطريقة

طريقة عمل كيكة الخلاط، تعتبر كيكة الزبادي واحدة من أشهر أنواع الكيكات والتي تتميز بقوامها الهس الخفيف، وهي الأفضل بالنسبة للكثير من ربات البيوت ويقبلون عليها بشكل كبير، حيث يمكن إعداد الكيكة في أي وقت بسهولة جداً فتحضيرها فقط يحتاج لدقائق، بخلاف أنواع الكيكات الاخرى التي تحتاج لمجهود خرافي ووقت أكبر لتحضيرها، ويمكن تقديم الكيكة في الأوقات المختلفة والمناسبات المتنوعة جيداً، وكل ربة منزل يمكن تحضيرها في أي وقت كنوع من التحلية او كنوع من الضيافة، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على خطوات عمل كيكة الخلاط السريعة بقوام هش وخفيف.ر طريقة عمل كيكة الخلاط كوب واحد زبادي

. نصف كوب زيت نباتي. 2 كوب إلا ربع دقيق. رشة ملح. ملعقة كبيرة بكينج بودر. 2 حبة بيض. ملعقة كبير فانيليا. كوب سكر. طريقة التحضير: في وعاء الخلاط نضع البيض مع السكر والفانيليا ونخفقهما جيداً حتى يختفي البيت ويذوب السكر تماماً. نضيف الزبادي والزيت للمكونات ونستمر في الخفق لمدة 10 دقائق ليكون الخليط كريمي ناعم. في بولة نقلب الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونضيف عليهم الخليط السائل مع التقليب للتجانس كل المكونات. نحضر صينية مناسبة مدهونة بالقليل من السمن ورشة دقيق ويسكب فيها خليط الكيكة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك 35 دقيقة لتنضج الكيكة تماماً.

نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد ويمكن تزينها بأي طريقة تفضلينها وبالهناء والشفاء. أسرار نجاح الكيكة هناك بعض الاسرار وراء نجاح أي نوع من أنواع الكيكة، وتلك الاسرار تتمثل في التالي: تسخين الفرن قبل البدء في إعداد الكيكة على الأقل بحوالي 10 دقائق. نخل الدقيق أكثر من مرة ليكون خالي من أي تكتلات. أن تكون كافة مكونات الكيكة بدرجة حرارة الغرفة حتى لا يتسبب في فسادها وقوامها العالي. اتباع الكميات المسموحة بها من البيكنج بودر حتى لا يتسبب في انتفاخ الكيكة بشكل مبالغ فيه ثم تهبط مرة أخرى. لا يتم فتح باب الفرن على الكيكة قبل مرور 30 دقيقة على الأقل. لابد من إفراغ الهواء في عجينة الكيكة قبل الخبز من خلال تحريك الصينية على الرخامة أكثر من مرة.رعمل كيكة الخلاط السريعة في المنزل بقوام هش وخفيف..تعرف على الطريقة