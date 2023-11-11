شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من التوابل السحري تخفض نسبة الكوليسترول وتحمك من السرطان وأمراض القلب بشكل اذهل الأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القرفة من التوابل التي لها نكهة مميزة وقوية، وتستخدم في العديد من الأطباق الحلوة والمالحة، وأيضا في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

وفيما يلي نرصد لكم 8 فوائد صحية للقرفة، وفقا لما أوضحه موقعا "healthline" و"clevelandclinic".

الوقاية من السرطان:

القرفة قد تحمي من السرطان عن طريق الحد من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأوعية الدموية في الأورام و موت الخلايا.

خصائص مضادة للالتهابات:

غالبًا ما تحتوي الأعشاب والتوابل على مضادات الأكسدة، وهي مركبات قوية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك إلى إحتوائها على مركب مضاد للأكسدة وهو "السينمالدهيد"، الذي يمنحها رائحة ونكهة غنية ويقلل أيضًا من الالتهاب.

خفض مستويات السكري:

القرفة يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم لديهم .

كما وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون العلاج بالأنسولين ويتناولون مكملات القرفة يوميًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا بعد نظام مدته 40 يومًا.

تقليل نسبة الكوليسترول الضار:

يساهم تناول القرفة في تحسن مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وانخفاض نسبة السكر في الدم.

الحماية من أمراض القلب:

تم ربط القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وثبت أيضًا أن القرفة تقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.

له آثار مفيدة على أمراض الأعصاب:

تتميز أمراض التنكس العصبي بالفقدان التدريجي لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية، ويبدو أن بعض المركبات الموجودة في القرفة تمنع تراكم بروتين يسمى "تاو" في الدماغ، وهو إحدى السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

منع الالتهابات البكتيرية والفطرية:

يتمتع السينمالدهيد الموجود في القرفة بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ما قد يقلل الالتهابات وتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

خصائص مضادة للفيروسات:

تشير بعض الأبحاث إلى أن القرفة قد تساعد في الحماية من بعض الفيروسات، بما في ذلك الأنفلونزا وحمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض.