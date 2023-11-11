شكرا لقرائتكم خبر عن إكتشاف مذهل يغنيك عن دفع المئات..ودعاً للكهرباء وللطاقة شمسية من بعد اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إكتشاف مذهل يغنيك عن دفع المئات..ودعاً للكهرباء وللطاقة شمسية من بعد اليوم