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عدن - ياسمين التهامي - أطعمة مفيدة يجهلها الكثير .. تعد أفضل مصادر "أوميغا 3" للجسم.. ولا يمكن الاستغناء عنها!

قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تتمتع بفوائد صحية جمّة.

وأوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه.

ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

كما توفر العديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على "أوميغا 3" ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.أطعمة مفيدة يجهلها الكثير .. تعد أفضل مصادر "أوميغا 3" للجسم.. ولا يمكن الاستغناء عنها!