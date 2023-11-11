كيف تروج الصحافة الأمريكية لكذب إدارة بايدن بعجزها عن وقف الحرب على غزة؟

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم كاتب أمريكي الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتغطيتها عجز إدارة بايدن في التعامل مع إسرائيل التي تشن حرباً وحشية، واتهمها "بمحاولة رسم صورة البيت الأبيض المتعثر والعاجز والمحصور سياسياً إزاء ما يجري في غزة".



انتقد الكاتب آدم جونسون مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها عاجزة عن وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب الانتقادات المتزايدة لعدم تحركها، واصفاً ذلك بالكذب والتهرب الأعوج، بالنظر إلى حجم الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل دون أدنى شك.



وفي مقال نشره «Jacobin» الامريكي - ترجمة "يمن شباب نت"- ، قال: "لقد قُتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، من بينهم 4200 طفل، في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع تصاعد الأزمة الإنسانية والموت الجماعي في غزة".



وأشار: "يواجه الرئيس جو بايدن قدراً كبيراً من الضغط من ملايين المتظاهرين والمنظمات الأممية والدول حول العالم، للدعوة إلى وقف إطلاق النار".



ورفض بايدن صراحة هذه الدعوات يوم الخميس، قائلا إنه "لا يوجد احتمال" لوقف إطلاق النار، ولا يزال يضغط على الكونجرس للحصول على 14.3 مليار دولار إضافية من الأسلحة الجديدة والتمويل العسكري لإسرائيل.



وسعيًا للحفاظ على علامتها التجارية كمدافع عن حقوق الإنسان والتقدم، حاولت إدارة بايدن بدلاً من ذلك عددًا من التدابير التوفيقية لتسوية دائرة صورتها الذاتية المستنيرة بدعم حملة حصار وقصف عنيفة غير مسبوقة.



حتى الآن، حاول البيت الأبيض الدفع ببعض التدابير لحفظ ماء الوجه. وأهمها ما يسمى بالهدنة الإنسانية، وهو مصطلح غير محدد يمكن أن يعني أي شيء من وقف غير محدد للعنف إلى مجرد توقف مؤقت للقصف. وهذا لم يهدئ الناشطين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار.





وعلمنا يوم الخميس كيف ستبدو هذه "الهدن الإنسانية": تخطط إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في شمال غزة لمدة أربع ساعات يوميا، في أوقات عشوائية - ظاهريا حتى يتمكن السكان من الفرار إلى بر الأمان، ولكن يمكن وصف ذلك أيضا بأنه طرد للفلسطينيين من منازلهم.



وتفيد التقارير أن الإدارة دفعت أيضاً إلى استخدام "قنابل أصغر حجماً" والمزيد من "القنابل الدقيقة"، ولكن نظراً للأدلة المتزايدة على أن إسرائيل تستهدف عمداً البنية التحتية المدنية وتتورط في العقاب الجماعي، فليس من الواضح كيف يمكن أن يساعد ذلك.





الصحافة الشهيرة تروج لعجز البيت الأبيض



في مواجهة أزمة علاقات عامة ضخمة، يحاول البيت الأبيض الآن اتباع نهج جديد: إذ أن ترويج المراسلين لسردية تدعو بايدن للضغط من أجل وقف إطلاق النار هي موضع نقاش على أي حال، لأن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة غير قادرة بشكل أو بآخر على التأثير على إسرائيل حتى لو أرادت ذلك.



إنه جزء من تكتيك أوسع للبيت الأبيض في عهد بايدن: عندما يريد أن يفعل شيئًا محافظًا أو لا يتخذ أي إجراء بشأن السياسات التقدمية الشعبية، فإنه يتظاهر بالعجز لتجنب الصراع الأيديولوجي.



وكانت صحيفة واشنطن بوست أول وسيلة لنشر هذه الرواية، حيث نشرت مراسلتها ياسمين أبو طالب مقالاً يوم الأحد رسمت فيه صورة البيت الأبيض المتعثر والعاجز والمحصور سياسياً. حيث تقول "البيت الأبيض محبط من الهجوم الإسرائيلي لكنه لا يرى سوى خيارات قليلة"، هكذا رثى المقال الوضع بقلب مثقل بالتعاطف!!!



تقول لنا المقدمة: "مع تصاعد الغزو البري الإسرائيلي لغزة، تجد إدارة بايدن نفسها في موقف محفوف بالمخاطر: يقول مسؤولو الإدارة إن الهجوم الإسرائيلي المضاد ضد حماس كان شديداً للغاية، ومكلفاً للغاية من حيث الخسائر في صفوف المدنيين، ويفتقر إلى نهاية متماسكة". لكنهم غير قادرين على ممارسة تأثير كبير على أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط لتغيير مساره.



وهذا ادعاء استثنائي. إذ أن فكرة أن الولايات المتحدة – التي تمنح إسرائيل حق النقض التلقائي في الأمم المتحدة، دعم استخباراتي، الدعم البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج الفارسي، والوجود العسكري في سوريا وتركيا والعراق؛ وعشرات المليارات من الأسلحة المتطورة والإمدادات العسكرية - "غير قادر على ممارسة تأثير كبير" على إسرائيل، سيكون بلا شك مفاجأة لمعظم المراقبين السياسيين.



إذن ما هو الدليل الذي تقدمه الصحيفة لدعم هذا الادعاء؟ هذا كله ما قاله مساعدو بايدن الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم.



استند المقال بالكامل تقريبًا على مسؤولين مجهولين في بايدن وأشخاص آخرين "على دراية بتفكير الإدارة". إنهم يتذمرون، ويقدمون الأعذار، ويدعون القارئ يعرف أنهم يشعرون بالإمتعاض بشكل غامض بشأن عدد القتلى المتزايد - لكنهم يصرون، دون تفسير يذكر، على أنهم لا يستطيعون فعل الكثير حيال ذلك.



ويتساءل الكاتب "لكن لماذا لا يؤدي تكييف المساعدات إلى الحد من الهجوم الإسرائيلي؟ كيف سيعرف مسؤولو بايدن ما لم يحاولوا؟ مضيفاً بأن فكرة أن تهدد الولايات المتحدة بسحب الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي والعسكري "لن تمنع الإسرائيليين فعلياً من القيام بما يفعلونه" ـ على الإطلاق ـ تثير السذاجة حقاً.



التالي في فئة "البيت الأبيض العاجز لبايدن" هو صحيفة نيويورك تايمز. يخبرنا المراسل المخضرم ديفيد سانجر، الذي يضع أوكرانيا في الحظيرة، في عنوانه الرئيسي والفرعي يوم الاثنين، "بايدن يواجه حدود النفوذ الأمريكي في صراعين: يبدو تأثير الرئيس بايدن على إسرائيل وأوكرانيا مقيدًا أكثر بكثير مما كان متوقعًا، نظرًا لسياساته المركزية".



يقول سانجر للقارئ: "على مدى 10 أيام، ظلت إدارة بايدن تحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السماح بـ "وقف إنساني" لقصف غزة، على أمل أن تحمل معها المساعدات الأمنية الأمريكية البالغة 3.8 مليار دولار سنويًا" تأثيراً كافياً على تكتيكات الزعيم الإسرائيلي. ورفض السيد نتنياهو مساعي السيد بايدن لبذل جهود أكبر لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في مكالمة هاتفية يوم الاثنين.



تعتمد هذه المقالة، مثل تلك التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، على مساعدين مجهولين لتصوير بايدن حسن النية، وإن كان مراوغًا، وهو يحاول يائسًا تقليل الوفيات بين المدنيين ولكن يتم تجاهله من قبل نتنياهو المتهور والمارق.



لا تهتم مقالة النيويورك تايمز مطلقًا باستكشاف الخيار المتمثل في امكانية أن يهدد البيت الأبيض بسحب الدعم المادي؛ إذ أن من المسلم به ببساطة أن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة كرافعة مالية. وبالتالي يتم تصوير الولايات المتحدة كمراقب سلبي لجرائم الحرب مع القليل من السيطرة.



يقول مقال النيويورك تايمز "عندما لا يتحدثون بشكل رسمي، يقول بعض مساعدي السيد بايدن إن الرئيس تفاجأ بعدم رغبة السيد نتنياهو في التراجع بشأن مسألة الهجمات على المناطق الحضرية المزدحمة".



تعليقاً على ذلك يقول جونسون "حسنًا، لقد طرح الأمر ويبدو أن هذا هو كل ما يمكنه فعله"، ويبدو الكاتب غير مهتم على الإطلاق بما إذا كان لدى بايدن أي خيارات أخرى لتقليل عدد القتلى المدنيين، مثل عدم تمويل وتسليح الجيش الإسرائيلي. لم يتم تقديم هذا الاحتمال كخيار.



أخيرًا، لدينا مقال في مجلة بوليتيكو نشر يوم الثلاثاء، مصدره إلى حد كبير – ومن غيرهم – "مسؤولين" في بايدن لم يتم ذكر أسمائهم، يصر على أن إسرائيل ستتجاهل بايدن فقط إذا حاول وقف الحرب، لكنها بعد ذلك لا تشرح السبب أبدًا.



يستمر مقال البوليتكو دون أن يشرح كيف أن التهديد بالتوقف عن الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة أو قطع تبادل المعلومات الاستخبارية أو شحن الأسلحة لن ينجح مع الإسرائيليين. إنه يخبر القارئ فقط أن الولايات المتحدة لم تحاول أبدًا إطلاق هذه التهديدات وينتقل إلى النقطة التالية.



حول هذه النقطة، يتساءل الكاتب جونسون متعجباً! "كيف سنعرف أن إسرائيل ستتجاهل مثل هذه التهديدات المادية لأجهزتها العسكرية إذا لم يحاول البيت الأبيض في الآونة الأخيرة القيام بذلك؟"



إن الادعاءات الغامضة حول العجز الأمريكي لا تدعمها الأدلة التاريخية. ليس لها أي معنى، وبالطبع ليس من المفترض أن تكون كذلك. الهدف من هذه المقالات هو تمرير سرد أوسع مما يحاول البيت الأبيض نشره: تصويره بأنه عاجز، مرتبك، وغير قادر على السيطرة على الفظائع التي يراها الجمهور تأتي عبر جداولهم الزمنية كل بضع ساعات.



عندما لا يستطيع المرء تفسير أو تقديم أي مبرر أخلاقي موثوق للصور المستمرة لأجساد الأطفال التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض يومًا بعد يوم، فليس هناك سوى خيار واحد متبقي لأولئك الذين يدعمون ذلك: التصرف وكأنهم ليسوا متورطين، بل مراقبين سلبيين، ويأملون ألا يلاحظ الجمهور أن هذا الادعاء لا معنى له.