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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمن على الريق ؟..مفاجأة يجهلها الكثير

السمن البلدي من أكثر أنواع السمن المفضلة لدي الكثيرين وهو مصنوع من زبدة البقر او الجاموس ، وهو مشهور في العديد من البدان والمطابخ حول العالم، وله فوائد صحية متعددة ، لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين A وD وE وK. هذه الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العيون والجلد والعظام والجهاز المناعي وكل ا السمن البلدي من أكث عضاء الجسم .. وعند تناوله علي الريق له فوائد غير متوقعة نرصدها وفقا لموقع foodnd

فوائد تناول السمن علي الريق : ⁃ يساعد في إزالة السموم والدهون غير الصحية مع تعزيز نسبة الكوليسترول الصحي وصحة الجهاز الهضمي.

⁃ تناول السمن على معدة فارغة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن

⁃ كمايحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة يتم استقلابها بسهولة بواسطة الجسم للحصول على الطاقة، ⁃ يساعد على منع تكرار الالتهابات وتعزيز المناعة. لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء عن طريق المساعدة في امتصاص الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الدهون.

⁃ يحسن صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكولسترول السيئ بنسبة 10 إلى 20 %، إذ تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في إزالة الكولسترول السيئ».

⁃ يساعد في تثبيت الوزن، فعند تناوله على معدة فارغة، يمكّن امتصاص هذه الأحماض الدهنية واستخدامها بسهولة، ما يوفر طبيعة من الطاقة لبدء اليوم».

⁃ يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر، فإن تناول السمن على معدة فارغة يمكن أن يكون خيارًا جيدًا.

⁃ السمن مفيد لعلاج المشكلات المتعلقة بالجلد بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ومطهرة.

⁃ بسبب وجود الكالسيوم والدهون الصحية والفيتامينات A وD وE وK، فإنه يساعد في ترطيب البشرة ،كما أنه يساعد في تقليل التجاعيد وحب الشباب.

- بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تعزيز صحة الشعر من خلال تغذية بصيلاته وتقوية الجذور والسيطرة على القشرة».ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمن على الريق ؟..مفاجأة يجهلها الكثير