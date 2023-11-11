شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن رؤيتها فى المرحاض.. علامة تحذيرية خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اني كثيرون من الإسهال، ولكن هل تعلم أنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟ والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في الجزء الأمامي من رقبتك تفرز هرمونات للمساعدة على عملية الهضم والعضلات والقلب.، كما أنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي. ويعد سرطان الغدة الدرقية أكثر شيوعًا لدى النساء على عكس الرجال، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فإن بعض العلامات التحذيرية الرئيسية التي تشير إلى إصابتك بالسرطان، تشمل وجود كتلة في الجزء السفلي من الحلق حيث توجد الغدة الدرقية والصوت الأجش وصعوبة البلع والشعور بشيء يضغط على الحلق والجزء الخلفي من الرقبة. ولكن بشكل أقل شيوعًا، يمكن أن يسبب سرطان الغدة الدرقية أعراضًا أخرى تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم، وقد تلاحظ هذه العلامات أثناء الذهاب إلى المرحاض. ومن العلامات التي قد تشير إلى أنك لست على ما يرام، أن يكون لديك براز أكثر ليونة أو إسهال. وقالت الدكتورة سارة مسيلحي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي البريطانية: "إن البراز الأكثر ليونة ليس علامة نموذجية لسرطان الغدة الدرقية ويعتبر نتيجة غير مباشرة للمرض". وتابعت: "ولكن نظرًا لأن الغدة الدرقية ضرورية لتنظيم آليات الجسم، فإن تعطيلها يمكن أن يسبب تغييرات في عادات الأمعاء". وأوضحت: "بشكل عام، فإن تغير التوازن الهرموني الناجم عن سرطانات الغدة الدرقية يعطل آليات الجسم الطبيعية، وخاصة الهرمونات التي تؤثر في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تغيرات في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال". وأضافت سارة: "أنه قد يكون لديك إسهال واضح أكثر اعتمادًا على نوع سرطان الغدة الدرقية لديك". على سبيل المثال، يتميز سرطان الغدة الدرقية النخاعي بإفراز هرمون الكالسيتونين، الذي يسبب سيلان البراز . وقد تلاحظ أيضًا الإسهال بعد تشخيص إصابتك بالسرطان، لأن الضغط العاطفي والنفسي يمكن أن يؤثر على جهازك الهضمي. وتشمل بعض العلامات الأخرى غير الشائعة لسرطان الغدة الدرقية احمرار الوجه وفقدان الوزن والسعال. علامات سرطان الغدة الدرقية ومتى يجب زيارة الطبيب؟ كتلة في الجزء الأمامي والسفلي من رقبتك، عادة ما تكون صلبة، وتكبر ببطء وغير مؤلمة صوت أجش التهاب في الحلق صعوبة في البلع أو التنفس ألم في مقدمة رقبتك، أو شعور وكأن شيئًا ما يضغط على رقبتك وجه أحمر، قد يكون من الصعب رؤيته على البشرة البنية أو السوداء ليونة البراز أو الإسهال فقدان الوزن السعال وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) باستشارة الطبيب إذا لاحظت وجود ورم في رقبتك. بالإضافة إلى ذلك وجود كتلة لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان الغدة الدرقية، ولكن من المهم فحصها. وإذا كان سببها السرطان، فإن اكتشافها مبكرًا قد يعني أنه من الأسهل علاجها. يمكن رؤيتها فى المرحاض.. علامة تحذيرية خفية تشير إلى إصابتك بسرطان قاتل