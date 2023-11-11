شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من طنين في أذنك؟ احذر فهذا المرض الخطير والفتاك يهدد حياتك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن طنين الأذن يعني سماع ضجيج صاخب في الأذن، ويسبب إزعاجًا كبيرًا للمريض.

وأوضحت الرابطة أن طنين الأذن له أسباب عدة، منها التعرض لضوضاء شديدة لفترة طويلة، ومعالجة المخ للإشارات الصوتية بشكل سيء بسبب التهاب أو ورم، وأمراض الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى أو تصلب الأذن الوسطى، والتغيرات الطارئة على ضغط الدم، ومشاكل الأسنان والفك مثل تآكل الفك، والشد أو الإصابات بالفقرات العنقية.

وقد يؤدي طنين الأذن إلى فقدان السمع، وقد يكون أثرًا جانبيًا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الروماتيزم وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، قد يرجع طنين الأذن إلى التوتر النفسي الشديد.

وفي حال استمرار طنين الأذن لأكثر من يوم ومصحوبًا بخدر (تنميل)، يجب استشارة الطبيب فورًا، حيث يُنذر ذلك بفقدان السمع.

ويقوم الطبيب بإجراء فحص للسمع، وفي حال التحقق من الإصابة بطنين الأذن، يعطى المريض عادة أدوية للتورم ومحفزة لسريان الدم.

وبعد تحديد السبب الحقيقي لطنين الأذن، يتم البدء في علاجه على الفور.

وإذا لم يكن لطنين الأذن سبب عضوي، يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي.