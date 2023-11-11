شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إليك بنزيما أفضل المنضمين … قائمة أبطال الهاتريك في دوري روشن،،، إليك أروع الموسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاي كورة _ سجل الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد، هاتريك في فوز فريقه على أبها بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي.

بنزيما انضم إلى قائمة نجوم الهاتريك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليصبح اللاعب الثامن الذي يسجل ثلاثية بموسم 2023/2024.

إليكم القائمة كاملة على النحو الآتي: كريستيانو رونالدو (النصر) ضد الفتح. مالكوم (الهلال) ضد أبها كريستيان تيلو (الفتح) ضد الوحدة.

أوديون إيغالو (الوحدة) ضد ضمك. روببرتو فيرمينو (الأهلي) ضد الحزم. ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) ضد الاتحاد.

برنارد مينساه (الطائي) ضد الاتفاق. كريم بنزيما (الاتحاد) ضد أبها.

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