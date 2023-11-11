إجماليات إحصائيات لريال مدريد إتحاه فالنسيا،،، إليك هذا النبأ

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاي كورة- يحل فريق فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي ريال مدريد، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني ويشير السجل إلى تفوق ريال مدريد في آخر عشر مباريات أمام فالنسيا، حيث فاز الفريق الملكي في 7 مباريات، بينما فاز فالنسيا في مباراتين، وتعادلا في لقاء واحد.

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