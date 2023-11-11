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عدن - ياسمين عبدالعظيم - معجزة طبية سعودية حيرت الطب: اكتشاف شراب بسيط يهزم الضغط والسكري

فوائد المشروب يعد هذا المشروب ممتازًا لمرضى الضغط والسكري والدهون، حيث يساعد في خفض مستويات هذه الأمراض في الجسم.

التحضير يتم إعداد هذا المشروب بدون إضافة السكر، حيث يمكنك تناوله يوميًا دون القلق بشأن زيادة مستويات السكر في الدم. إذا أضفت السكر، فإن فوائده ستقل وقد لا تحصل على النتائج المرجوة.

تنبيهات إذا كنت تستخدم علاجًا لتخثر الدم، يُنصح بمراجعة طبيبك قبل تناول هذا المشروب..