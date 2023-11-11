شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قنبلة التفتيح .. كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض وتقشير البشرة والقضاء على التجاعيد!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اللبان الذكر مع النشا معجزة التفتيح الاولى وقنبلة في عالم الجمال فاذا كنت ترغبين ببشرة صافية وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة فهذه الوصفة هي خيارك الاول للحصول على بشرة مثالية كبشرة الأطفال كما سيساعدك على ازالة اثار الحبوب والتصبغات الناتجه عن التعرض لاشعة الشمس.

كما سيعمل على أغلاق المسام الواسعة .

تابعي معنا المقال التالي للتعرف على مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا الرهيب .

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من منقوع لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

.١ نحضر وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر ، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. .٢ ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

.٣ نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. .٤ ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، والفازلين للخليط ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام مثل الكريم تماماً.

.٥ نحتفظ بالكريم في علبة متوسطة الحجم داخلها الثلاجة، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح. .٦ بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك.

فوائد كريم لبان الذكر والنشا للبشرة يتميز الكريم بعدة وفوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على تبييض البشرة ويزيل الرؤوس السوداء نهائياً. يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه.

كما يعمل على محاربة البكتيريا التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء. يجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر ويحميها من الشيخوخة المبكرة.

يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة. كما يعيد للبشرة شبابها ويجدد الخلايا الميتة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

ماسك لبان الذكر والزبادي لتبييض البشرة .١ نقوم بخلط ملعقة من الزبادي، مع ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من لبان الذكر المطحون ونقلبهم مع بعض.

ماسك لبان الذكر والفازلين لترطيب البشرة

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به ملعقة من مطحون لبان الذكر، وملعقة صغيرة من الفازلين ونقلب المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة كل يوم قبل النوم ويترك لمدة 25 دقيقة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

يفضل وضع الماسك على الوجه بشكل منتظم حتى نجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية في أسرع وقت. .