شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للكهرباء وللطاقة شمسية من بعد اليوم.. اكتشاف مذهل يغنيك عن دفع المئات"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشقى الملايين من مستخدمي العدادات بمختلف أنواعها من ارتفاع فاتورة الكهرباء بصوره كبيره حيث يدفع كل شهر المستهلك مئات الجنيهات فيه فاتورة الكهرباء،وأما المحلات التجارية في يدفعون إلى الآف الجنيهات كل شهر وهو ما يكبر المواطنين معاناه كبيره من استخدام الكهرباء خاصه في ظل الارتفاع الكبير لدرجه الحرارة، وعدم القدرة على استخدام أجهزة التكييف أو المراوح لتهدئه الشعور بحراره الطقس ونسبه الرطوبة الكبيرة وتسجل مصر استهلاك غير مسبوق في الكهرباء.

ابتكار جديد يقضي على الكهرباء وكما هو معروف الظروف الصعبة التي تعيشها دوله اليمن على مدار سنوات عديده مرت ولا تزال هذه المشاكل قائمه وهو ما جعل الشاب اليمني محمد محمد العقاري يقوم باختراع يولد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية دون الحاجة إلى بطاريات وكم المخترع اليمني بإطلاق اسم العقاري دايركت على الاختراع الذي قام به بدل الشاب هذا المشروع بداية من العام 2019 وذلك بعد تعرض اليمن.

إلى أزمة الغاز الخناقة التي أصابت البلاد ذلك الوقت عن استخدام أنبوب الغاز ليتجه إلى القيام بتشغيل المشغل عن طريق الألواح الشمسية دون الحاجة إلى بطاريات، وأوضح الشاب أن هذا الاختراع يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية بصوره مباشره من الألواح الشمسية دون الحصول على بطاريات موضحا النهاية ان الجهاز يكون قادر على تشغيل عدد كبير من الأجهزة مثل السخان الكهربائي والعديد من الأجهزة الأخري مثل المكواة ومن مميزات هذا الجهاز الجديد انه يعمل حوالي 30 عاما وهو غير ضار تماما بالبيئة.