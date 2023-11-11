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عدن - ياسمين التهامي - وداعا لعلامات التقدم في السن”.. مع كريم لبان الدكر تسترجعي شبابك ويعطي لمعان ونضارة للبشرة

إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة للحفاظ على جمال بشرتك وشبابها، فلا تترددي في تجربة كريم لبان الذكر الذي يعد من أفضل المنتجات الطبيعية للبشرة منذ العصور القديمة. كريم لبان الذكر يمنح بشرتك النضارة واللمعان ويساعد على تفتيحها وتوحيد لونها، كما يعمل على شد البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تتكون في منطقة حول العين والفم. والأجمل من ذلك أنك تستطيعين صنع هذا الكريم في منزلك بمكونات بسيطة ورخيصة. تابعي معنا الخطوات التالية لتحضير كريم لبان الذكر لشد البشرة وتفتيحها خلال أيام.

المكونات:

ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.طريقة التحضير:

ضعي لبان الذكر المطحون في وعاء صغير.أضيفي الفازلين وزيت اللوز الحلو إلى الوعاء.ضعي الوعاء في حمام مائي لمدة 3 دقائق حتى تذوب المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.يمكنك تخزين الكريم في عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة.

طريقة الاستخدام:

نظفي الوجه جيدا بالماء والصابون أو بمنظف خاص بالبشرة.خذي كمية مناسبة من الكريم ودلكي بها الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقتين.اتركي الكريم على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.كرري هذه العملية مرتين في اليوم، صباحا ومساء، لمدة شهر على الأقل للحصول على نتائج ملحوظة.يمكن استخدام الكريم على باقي أجزاء الجسم بنفس الطريقة، مع مراعاة تجنب المناطق الحساسة.

فوائد كريم لبان الذكر:يقاوم التجاعيد: يحتوي كريم لبان الذكر على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه والرقبة، كما يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يزيد من مرونته ونعومته.يخفي المسامات المفتوحة: يساعد كريم لبان الذكر على تنظيف البشرة من الشوائب والدهون الزائدة التي تسبب انسداد المسام وتكوين الرؤوس السوداء والبثور، كما يعمل على تضييق المسام وتوحيد لون البشرة وإضفاء الإشراقة عليها.يستخدم للجسم كله: يمكن استخدام كريم لبان الذكر للعناية بالجسم بأكمله، فهو يرطب البشرة الجافة ويهدئ البشرة المتهيجة ويعالج الجروح والحروق والخدوش والندوب،كما يساعد على مكافحة الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما والصدفية والفطريات.