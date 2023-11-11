اليونسكو تعتمد مشروع قرار عربي برئاسة اليمن يطالب بالوقف الفوري للحرب على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مساء أمس، بأغلبية ساحقة، قراراً قدمته المجموعة العربية برئاسة اليمن، يقضي بالمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت التعليمية في قطاع غزة بشكل فوري.



ورحبت المجموعة العربية في اليونسكو في بيان على منصة إكس، باعتماد المنظمة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة تحت عنوان: "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، فيما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو"، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.



وقالت في بيانها "تشكر المجموعة العربية جميع الدول التي شاركت في تقديم القرار والدول التي دعمت عرض القرار وكذا الدول التي صوتت لصالح القرار، لأنها انحازت لمبادئ اليونسكو والاتفاقيات والقوانين الدولية".



وطالب القرار "بالوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين، ولا سيّما على الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقف الهجمات على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإلحاق الضرر بها".



وشدد القرار على ضرورة إرسال مساعدات عاجلة وتبني استراتيجية شاملة لحصر الأضرار وإنشاء حساب خاص لبناء ما دمره الاحتلال.



وأكد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو ذات العلاقة.



وحسب المجموعة فقد صوت مع القرار 95 دولة وعارضته 8 دول وامتنعت 34 دولة عن التصويت.



ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، بمافيها من مواقع أثرية ومدارس ومساجد وخلف نحو 40 ألف قتيل جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

