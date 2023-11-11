شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مكون ميخطرش على بالك لتنظيف سيراميك المطبخ والحمام من الجير والبقع والأوساخ بدون تعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيراميك المطبخ والحمام من أكثر الأشياء التي تتعرض للاتساخ والبقع بشكل واضح، والتي تعطي شكل غير محبب لدى الكثير من النساء، لذا يجب تنظيفها بانتظام للحفاظ عليه نظيفًا ولامعًا بدون بقع دهون أو تجيير، وهناك العديد من الطرق لتنظيف سيراميك المطبخ والحمام، منها الطرق التجارية التي تعتمد على استخدام المنظفات الكيميائية، ومنها الطرق المنزلية التي تعتمد على استخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل الطرق المنزلية البسيطة لتنظيف السيراميك بكل سهولة، وتحقيق أفضل النتائج بدون أي أضرار.

خلطة بيكربونات الصوديوم والخل

بيكربونات الصوديوم من المكونات الفعالة في تنظيف السيراميك، والخل من المكونات التي تساعد على إذابة الدهون وتعقيم وتلميع الأسطح بشكل رائع ومن خلال هذا الخليط يتم الحصول على أفضل النتائج، وطريقة الاستخدام تتمثل في اتباع الآتي:

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

1/2 كوب من الخل.

طريقة التحضير

ضعي بيكربونات الصوديوم والخل في زجاجة بخاخ، ثم قومي برش الخليط على السيراميك وخاصًة أماكن تجمع البقع والدهون.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة

ثم قومي بغسل السيراميك باستخدام قطعة من الاسفنج المبللة بالماء.

اشطفي السيراميك بعد ذلك بالماء الساخن للحصول على اللمعان بالشكل المطلوب.

خلطة صودا الخبز والليمون

صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف السيراميك وإزالة البقع سواء الجيرية أو الدهون، كما أن الليمون له دور فعال في تلميع السيراميك وطريقة الاستخدام تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

1/2 كوب من عصير الليمون.

قطعة من الاسفنج النظيفة.

طريقة التحضير

اخلطي صودا الخبز وعصير الليمون في وعاء.

ضعي الخليط باستخدام قطعة الاسفنج على السيراميك.

افركي السيراميك بالاسفنج جيدًا خاصًة اماكن البقع والدهون.

اشطفي السيراميك في النهاية بالماء للحصول على اللمعان والنظافة المطلوبة.

في النهاية تعرفنا على افضل الوصفات المنزلية البسيطة لتنظيف السيراميك سواء كان المطبخ أو الحمام من الدهون ومن بقع الجير التي قد تظهر عليه بشكل واضح وتعطي شكل لا يوحي بالنظافة، وجميع المكونات التي تم ذكرها هي مكونات طبيعية لا تؤدي إلى أي أضرار على الصحة

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