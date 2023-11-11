شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب دخول الفنانة ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الفنان تامر مجدي، مفاجأة جديدة بشأن سبب دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة. آ وقال تامر مجدي:”ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية وإصابتها بتلوث بكتيري.. أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار ..ألطف بها يارب”. الكشف عن سبب دخول الفنانة ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة عدن - ياسمين التهامي - ف الفنان تامر مجدي، مفاجأة جديدة بشأن سبب دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة. آ وقال تامر مجدي:”ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية وإصابتها بتلوث بكتيري.. أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار ..ألطف بها يارب”. الكشف عن سبب دخول الفنانة ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة

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