الفارق في برشلونة بين حضور وغياب بيدري

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عدن - ياسمين التهامي - فارق في برشلونة بين حضور وغياب بيدري هاي كورة – عنونت صحيفة السبورت الكتالونية عبر غلاف عددها الصادر اليوم السبت حول عودة بيدري لتشكيلة برشلونة الأساسية ، مشيرة إلى أن هذا هو التوقيت الذي يحتاج فيه البارسا لعودة النجم الإسباني. هذا وقد استعرضت صحيفة السبورت نسبة فوز برشلونة في حضور بيدري مقارنة بغيابه حيث ترتفع إلى 33 % مقابل 14 % في المواجهات التي يغيب عنها نجم البلوغرانا عدن - ياسمين التهامي - فارق في برشلونة بين حضور وغياب بيدري هاي كورة – عنونت صحيفة السبورت الكتالونية عبر غلاف عددها الصادر اليوم السبت حول عودة بيدري لتشكيلة برشلونة الأساسية ، مشيرة إلى أن هذا هو التوقيت الذي يحتاج فيه البارسا لعودة النجم الإسباني. هذا وقد استعرضت صحيفة السبورت نسبة فوز برشلونة في حضور بيدري مقارنة بغيابه حيث ترتفع إلى 33 % مقابل 14 % في المواجهات التي يغيب عنها نجم البلوغرانا

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