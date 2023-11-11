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عدن - ياسمين التهامي - تمي أبو مقص، المعروف أيضاً باسم إبرة العجوز أو ثاقبة الأذن، إلى عائلة جلديات الأجنحة، وهو يتميز بشكله الممدود ولونه البني الأحمر. في سن البلوغ، يبلغ طوله سنتيمتراً واحداً أو اثنين. بعكس ما يظنه العديد، هذه الحشرة الصغيرة غير ضارة. هي لا تلدغ البشر ولا الحيوانات الأليفة. حصلت على اسمها من ملقطها (مشابكها الخلفية) التي تشبه الإبرة التي تستخدم لثقب آذان النساء. في حال تكاثرت هذه الطفيليات على الشجيرات أو جذوع الأشجار، هناك طريقة محددة لإيقاعها في مصيدة: حضروا لفّة من الورق أو الكرتون المموج Corrugated fiberboard لفوها حول النبات واحرصوا على وضع الجانب المموج من جهة الشجرة انتظروا بضع ساعات كي تدخل الحشرات وتستقر في التموجات لتبتعد عن أشعة الشمس انقلوا الكرتون بعدها إلي مكان آخر التخلص من حشرة أبو مقص في المنزل يمكن للأشخاص الذين يمتلكون شريطاً لاصقاً ذو وجهين أن يستفيدوا منه للتخلص من أبو مقص. أثبتت هذه الطريقة فعاليتها بالأخص عندما تستقر هذه الحشرات الصغيرة داخل المنزل. حددوا أماكن مرورها ضعوا شريطاً لاصقاً في هذه الأماكن قبل أن تخلدوا إلى الفراش مساء عندما تستيقظون في اليوم التالي، سترون هذه الحشرات الصغيرة محاصرة وعالقة على الشريط. يمكن استخدام هذه التقنية لالتقاط حشرات أخرى أيضاً. لأولئك الذين لا يمتلكون شريطاً لاصقاً ذو وجهين، يمكنهم اللجوء لاستعمال علبة لاصقة. تعد هذه الأخيرة فعالة لالتقاط العناكب والصراصير. تنظيف الحديقة بانتظام يحب أبو مقص المواد العضوية المتحللة.بعد الإنتهاء من استخدام الجزارة، عليكم أن تلتقطوا جميع الحشائش المتساقطة على الأرض كي لا توفروا كميات كبيرة من الطعام للحشرات. لا يجب أيضاً أن تتركوا الأوراق الميتة على الأرض لأنها ستكون بمثابة مأوى لهذه الطفيليات التي لا تشكل أي خطر، ولكنها تسبب إزعاجاً بصرخاتها الحادة. كيف نبعد حشرات أبو مقص عن المنزل والحديقة بدون جهد أو كلفة