شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار خبر وفاة الفنان المصري شريف شاكر بمرض السرطان، حالة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهوره من مختلف البلدان.

وأعلن المطرب رامي جمال، وفاة الفنان شريف شاكر، ليلة امس؛ متأثرا بإصابته بمرض السرطان، بعد معاناة طويلة معه.

ويلعب الاكتشاف المبكر لمرض السرطان دور كبير في الوقاية من المضاعفات الخطيرة التي قد تصل للوفاة في بعض الأحيان.

ومن أهم أعمال الفنان شريف شاكر الغنائية “سيرتك جميلة” و”نقطة سوداء”، كما ألَّف كتابا عن رحلته مع السرطان، حمل اسم “هرجع أقوى”.

ووفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”: “تختلف أعراض سرطان الدم الذي أصاب الفنان شريف شاكر، باختلاف نوعه، حيث توجد منه أشكال عديدة، أشهرها اللوكيميا”.

وتشمل العلامات والأعراض المعتادة لمختلف أنواع سرطان الدم، ما يلي:

الحمى أو القشعريرة الإرهاق المستمر والضعف العدوى المتكررة أو الخطيرة فقدان الوزن دون محاولة من علامات السرطان تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال سهولة النزيف أو الكدمات نزيف الأنف المتكرر من أعراض السرطان بقع حمراء صغيرة في جلدك (الحبَرات) فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل ألم في العظم أو إيلام عند اللمس.