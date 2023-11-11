شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن يلعب مع إنجلترا .. الكشف عن موعد عودة بيلينجهام لريال مدريد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - النجم الإنجليزي تم استبعاده من مواجهة فالنسيا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام للملاعب بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها في الكتف.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن غياب النجم الإنجليزي عن مواجهة النادي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، رغم أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي كان قد لمح لإمكانية وجوده.

وأكد الصحفي أرانكا رودريجيز العامل في "كوبي" أن عودة بيلينجهام ستكون خلال 15 يومًا من الآن، وأن تفاصيل إصابته تم إرسالها لمنتخب إنجلترا بالفعل.

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هذا سيعني بالضرورة أن لاعب ريال مدريد لن يتواجد في معسكر منتخب بلاده القادم الذي يواجه خلاله مالطا ومقدونيا في ختام تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن فترة غياب بيلينجهام ستسمح له على الأرجح أن يعود في في مباراة قادش المقرر بعد فترة التوقف الدولي القادمة في الـ 26 من نوفمبر الجاري..