شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شبابك راجع 10 سنين.. كريم طبيعي هيقضي على الكلف والبقع الداكنة ويخلي وشك ينور زي البدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

حصول على بشرة بيضاء نقيه صافية هي من أهم الأهداف التي تسعى إليها النساء حول العالم، وترغب الفتيات والسيدات في القضاء على آثار الحبوب والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، أو التعرض للظروف المناخية المختلفة والتي تسبب اسمرار البشرة واجهادها، لذلك يلجأ الكثير إلى الوصفات الطبيعية وذلك بسبب نتائجها الفعالة وتكلفتها المحدودة بالإضافة أن تعتبر بلا آثار جانبية، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على الوصفة الأكثر انتشارا بين الفتيات بسبب نتائجها المذهلة.النشا من المواد المشهورة بقدرتها على تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب، ولذلك يدخل في العديد من الوصفات التجميلية فضلا عن فوائد النشا لشد البشرة وحمايتها من ظهور علامات التقدم في السن، أما الكركم فهو غنى بمادة الكركمين التي تقلل من تصبغات البشرة لذلك يستخدم الكركم لتفتيح أي منطقة في الجسم، وللحصول على وصفة الكركم والنشا تحتاج إلى توفير المكونات التالية:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من جل الصبار.يتم تحضير وصفة كريم الكركم والنشا للبشرة بالطريقة الآتية: قومي بإحضار وعاء عميق وضيفي إليه المواد الجافة من الكركم والنشا وتقليبهم وخلطهم جيدا، ثم قومي بإضافة المواد السائلة من زيت زيتون وزيت اللوز الحلو وماء الورد وجل الصبار وعصير الليمون وتقلب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي تستطيعين فرده على البشرة بسهولة. .