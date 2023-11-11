شكرا لقرائتكم خبر عن معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي بالغيضة يناقش مشاريع تخرج الدفعة الأولى لأقسام الصيدلة والمختبرات ومساعد طبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/ لميس الاصبحي

أطلق اليوم السبت"الموفق 11/11/2023 في الساعة التاسعة صباحاً، معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا م. المهرة بمدينة الغيضة، برنامج المناقشة العلنية لبحوث التخرج للدفعة الأولى لأقسام ( مساعد طبيب، مختبرات ، وصيدلة) للعام 2022-2023م.

و خلال المناقشة حضر كلا" من الأستاذ/ أنيس عبدالله صالح باجسير مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بمكتب التعليم العالي والتدريب المهني،و المهندس/ نائل احمد سعيد مقبل مدير إدارة المعايير والجودة بمكتب التعليم العالي والتدريب المهني و د/ عبدالله با زغيفان عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي

د./الحسن الشيباني نائب العميد لشؤون الطلاب.

و قد تشكلت لجنة المناقشة من د./أمير المداري مناقشا بحثيا" ، و د/ عمرو عبدالغني مناقشا داخلياً حيث استعرض قسم مساعد طبيب أبحاثه على مجموعتين تضم عدد من الطلاب شملت عناوين علمية رصينة و قدمت المجموعة الأولى عنوان البحث حول" تقييم معارف و ممارسات الكادر الصحي تجاه أهمية الإسعافات الأولية و كيف تأثيرها الصحي عند القيام بها بشكل خاطئ في مديرية الغيظة، اشرف على البحث

د. خالد بن شملان،

و المجموعة الثانية كان عنوان بحثها "تقييم معارف و ممارسات الكادر الصحي تجاه الاستخدم العشوائي للمضادات الحيوية في مديرية الغيظة ،اشرف عليها د. خالد بن شملان، كما تم مناقشة قسم المختبرات أبحاثه على ثلاث مجموعات قدمت الاولى بحثها بعنوان

" إنتشار مرض السكري في محافظة المهرة في مديرية الغيظة" اشرف على البحث د. محمد الناشري، والمجموعة الثانية قدمت بحثها "بعنوان قياس نسبة الهيموجلوبين عند النساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الحمل في بعض العيادات الخاصة في مديرية الغيضة"اشرف عليهم د عبدالباري الزيدار، و المجموعة الثالثة قدمت بحثها "بعنوان تقييم معارف و ممارسات الكادر الصحي تجاه الأخطاء التي تحدث أثناء عملية نقل الدم في مديرية الغيضة

،اشرف عليهم د. علي الكازمى، و ناقش أيضاً طلاب الصيدلة بحث تخرجهم الذي كان عنوانه"تقييم معارف وممارسات مهني الصيدلة فيما يتعلق بخطر استخدام الأدوية عند النساء أثناء فترة الحمل في مديرية الغيضة "اشرف عليهم د. صدام الزيدار.



و قدم الخريحين البرامج البحثية و تمت مناقشتها مع الدكاترة المشرفين على البرنامج و الرد عليها، وتوجيهها و أشادت لجنة المناقشة و عمادة المعهد بمستوى بحوث التخرج التي استعرضها الخريجين في الأقسام المستهدفة في برنامج النقاشات

و النجاح الذي ظهروا به.

و ثمن الحاضرون الجهود المبذولة التي يبذلها القائمون على المعهد و طاقمه التدريسي و ذلك من خلال تقديم محتوى تعليمي جيد يساهم في رفد القطاع الصحي بعدد من الخريجين في المهرة.