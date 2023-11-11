"لم تزعج إسرائيل".. محللون: هدف الحوثيين من الهجمات هو الحصول على "شرعية" محليا وإقليميا

المنامة - ياسر ابراهيم - يقول محللون إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن لم تزعج إسرائيل إلا قليلا، لكن الهدف الرئيسي للجماعة المدعومة من إيران هو استراتيجي وليس عسكري. إذ يقول الخبراء إن الحوثيين،، لديهم هدف مختلف في الاعتبار: ألا وهو الشرعية الإقليمية والمحلية.



وقال محمد الباشا، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي ومقرها الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس إن "الجماعة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية من خلال مشاركتها في صراع إقليمي، بما في ذلك تأمين النفوذ السياسي في اليمن والمنطقة الأوسع".



وأضاف أنهم "يسعون إلى الاعتراف والشرعية كلاعب مهم"، مضيفا أن مثل هذه الهجمات "تهدف أيضا إلى تجديد وحشد قاعدة دعمهم" في الداخل.



وكان الحوثيون قد شنوا في السابق هجمات على المملكة العربية السعودية، الجارة الشمالية لليمن، والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما لاعبين أجنبيين رئيسيين في الحرب الأهلية.



ولإلحاق أي ضرر بإسرائيل، يجب أن تقطع مقذوفات الحوثيين مسافة لا تقل عن 1600 كيلومتر (حوالي 1000 ميل) لتصل إلى أقصى جنوبها.



ويمتلك الحوثيون صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار قادرة على اجتياز تلك المسافة، وفقًا لفابيان هينز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.



لكن نظرا لعدم دقتها، "لا يوجد تهديد كبير للبر الإسرائيلي من الحوثيين"، بحسب ما قال هينز لوكالة فرانس برس.



"مخاطر متزايدة"



وبحسب ماجد المذحجي، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن الحوثيين يحاولون أيضاً تعزيز موقفهم في محادثات السلام مع المملكة العربية السعودية، التي تتطلع إلى التفاوض بشأن الخروج من حرب اليمن.



وقال إنهم يتطلعون إلى تعزيز "موقفهم التفاوضي" مع الرياض من خلال مهاجمة إسرائيل والأصول الأمريكية في المنطقة.



وقال أمام لجنة افتراضية إن "الاستراتيجية المحسوبة" للحوثيين تهدف إلى "الضغط على الأميركيين والبريطانيين" من خلال تهديد مصالحهم في المنطقة من أجل "تسريع التوصل إلى اتفاق مع السعوديين".



ويعلم الحوثيون أيضاً أنهم لا يحتاجون إلى ضرب الأراضي الإسرائيلية ليكون لهم تأثير.



أحد المخاطر التي يواجهها اليمن هو احتمال تجدد الحرب، إذا تسبب صاروخ حوثي بطريق الخطأ في أضرار جسيمة في المملكة العربية السعودية، التي تغطي معظم المسافة إلى' إسرائيل'.



وقال الباشا: "من المهم الاعتراف بالمخاطر المتزايدة التي ينطوي عليها الأمر". وتابع "قد يضطر السعوديون إلى الانتقام إذا ألحق صاروخ أو طائرة بدون طيار ضررًا عن غير قصد بمواطنين سعوديين أو استهدف منشآت حيوية أثناء مروره".

المصدر: فرانس برس