خطاط مانشتات الصحف اليمنية.. نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي "عارف محمد أنعم"

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، الإعلامي عارف محمد أنعم القدسي، الذي انتقل إلى بارئه عن عمر ناهز ٦١ عام بعد مشوار مهني ثري في الصحافة المكتوبة، والعمل في قطاع التلفزيون.

واستعرضت النقابة في بيانها، جزءًا من حياة الفقيد الذي ولد في العام ١٩٦٢ في مديرية المواسط عزلة قدس محافظة تعز، ومتزوج وإب لستة أولاد.

وأوضحت أن الفقيد بدأ العمل الصحفي محررًا في صحيفة الثورة الرسمية من العام ١٩٨٩م إلى العام ١٩٩٢م، كما عمل كاتبًا صحافيًا في صحيفتي الثورة، و ٢٦ سبتمبر خلال الفترة من ١٩٨٩م وحتى ١٩٩٩م.

وأضافت نقابة الصحفيين، كما عمل الفقيد مراسلا لصحيفة ٢٦ سبتمبر في القاهرة من العام ٢٠٠٠م إلى العام ٢٠٠٤م.

وأكدت النقابة أن الفقيد يعد من اوائل الإعلاميين الذين خطوا مانشتات الصحف اليمنية الرسمية وغير الرسمية باليد وعلى رأسها ٢٦ سبتمبر، وهو من اوائل خريجي الإعلام، كما عمل استاذًا للعلاقات العامة في عديد من الجامعات اليمنية.

ونوهت إلى أن الفقيد عمل في القطاع الاقتصادي بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون كرئيس لقسم الإنتاج الإعلاني للفترة من ١٩٩٢م وحتى العام ١٩٩٦م، ثم مديرا لإدارة الخدمات الإعلانية والإعلامية في الفترة من ١٩٩٦م وحتى العام ٢٠٠٠م.

كما عين مستشارًا إعلانيًا وإعلاميًا للمدير العام للمؤسسة للشئون التجارية والاقتصادية منذ العام ٢٠١١م.

وتقدمت النقابة بهذا المصاب الجلل بخالص العزاء والمواساة للزميل العزيز "جمال أنعم" عضو مجلس النقابة، وأبناء الفقيد عماد وعبد الرحمن وعبد الحكيم، والاخوين نجيب، وفضل محمد أنعم، وكافة أسرة الفقيد والوسط الإعلامي اليمني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.