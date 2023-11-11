شاهد.. القسام تستهدف دبابات إسرائيلية والاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه بغزة

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة شمالي قطاع غزة، بينما أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 ضباط وإصابة آخرين في المعارك.



ويظهر مقطع الفيديو -الذي بثته القسام على حسابها على تيلغرام- استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي القطاع بقذائف "الياسين 105".



وجاء بث الفيديو بعد وقت قصير من إعلان أبو عبيدة -المتحدث باسم كتائب القسام- تدمير مقاتلي الحركة 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.



وقال أبو عبيدة -في كلمة مسجلة بثتها قناة الجزيرة- "وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على القطاع" في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.



واعتبر أبو عبيدة أنه رغم كون المواجهة بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية غير متكافئة، إلا أنها "تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".



وعصر اليوم السبت، بثت كتائب القسام فيديو لاستهداف مقاتليها منزلا يتحصن فيه جنود الاحتلال في بيت حانون شمالي غزة.



كما أفادت القسام بأن مقاتليها دكّوا حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل.





إسرائيل أعلنت أرتفاع عدد قتلى جيشها إلى 43 منذ إطلاق عمليتها البرية في غزة (غيتي)

قتلى لجيش الاحتلال

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 5 جنود بمعارك في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن القتلى الـ5 بينهم ضابط، وقتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال القطاع.



كما أعل جيش الاحتلال إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.



وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن 5 جنود قتلوا في معارك شمال قطاع غزة، وهم من لواء نخبة الاحتياط. وبحسب البيان، فإن القتلى من رتب عسكرية عالية.



بدوره، قال مراسل صحيفة يديعوت أحرنوت، يوسي يوهوشوا، إنه من خلال تحقيق أولي، فإن 4 من القتلى هم جنود في لواء نخبة احتياط، قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ، قرب مسجد في منطقة بيت حانون (شمال قطاع غزة).



من جهتها، أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن من بين القتلى اللواء يوسف حاييم (يوسي) هيرشكوفيتش (44 عاما)، وهو مقاتل في الكتيبة 697.



ومن بين من سقط أيضا في معارك غزة البرية -بحسب الصحيفة- 4 ضباط برتبة رائد، منهم 3 ضمن الكتيبة نفسها، وقد خدم أحدهم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ (قوات النخبة)، والرابع مقاتل في لواء "جفعاتي"، الذي يندرج أيضا ضمن قوات النخبة في جيش الاحتلال.



ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، مما تسبب بخروجه عن الخدمة.



وقال جيش الاحتلال إن طائراته العمودية شنت 860 غارة في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية، بالإضافة إلى شن 3300 غارة جوية على القطاع.



ومنذ 36 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11 ألفا و78 فلسطينيا -بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.



(الجزيرة + وكالات)



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