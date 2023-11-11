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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

نجح النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية في الانتقالات الشتوية لموسم 2022-23، بعدما فسخ صاروخ ماديرا عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم للعالمي في صفقة انتقال حر.

ولم يأخذ كريستيانو رونالدو وقتًا طويلًا حتى ينسجم مع فريقه الجديد، فقد تمكن صاروخ ماديرا من تسجيل أول أهدافه مع الفريق في ثالث مباراة، وشهدت المباراة الرابعة تألقه بتسجيل "سوبر هاتريك" أربعة أهداف في شباك الوحدة.

فكم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف صناعة الأهداف 2022-23 16 14 2 2023-24 12 13 7 28 27 9

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري أبطال آسيا؟

كانت أول مشاركة لرونالدو في دوري أبطال آسيا ضد شباب الأهلي الإماراتي بالملحق المؤهل لدور المجموعات

الموسم عدد المباريات الأهداف الصناعة 2023-2024 4 3 1 4 3 1

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في كأس الملك؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف الصناعة 2022-23 3 0 0

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في كأس السوبر السعودي؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف صناعة الأهداف 2022-23 1 0 0

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف صناعة الأهداف 2023 6 6 0

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في جميع البطولات؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف 2022-23 19 14 2023-2024 23 22

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