جورجينا تكشف الكثير عن خطط كريستيانو رونالدو بعد مغادرته السعودية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حت جورجينا أن أعمال التجديد في قصرهم خارج مدريد قد اكتملت للتو، وأكدت أن ابنها البالغ من العمر 12 عامًا، جونيور، لديه فرصة رائعة ليصبح لاعب كرة قدم ماهر. وعندما سئلت عما إذا كانوا يخططون للعيش في العاصمة الإسبانية بدوام كامل بعد اعتزال رونالدو، أجابت قائلة: "نرغب في الاحتفاظ بمنزل في مدريد لأن لدينا الكثير من الأطفال. يكبر جونيور ويرغب في أن يصبح لاعب كرة وكشفت أيضًا أن رونالدو لم يكن ينوي خيانة فريقه السابق كما تم تداوله في الأيام الأخيرة. وفي تصريحات لبرنامج التلفزيون الإسباني "إل هورميغيرو"، قالت: "لم يخطر رونالدو بالفكرة أبدًا باللعب لأتلتيكو مدريد وخيانة ريال مدريد". وأضافت: "لم تكن لديه أي نية بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد". جورجينا تكشف خطط كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن السعودية .

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