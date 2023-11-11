شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كاميرا200 ميجا بكسل وبمواصفات خيالية شاومي Xiaomi note 13 5g بمميزات وامكانيات خرافية..كم سعر الهاتف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاء هاتف شاومي Xiaomi note 13 5g ضمن هواتف شركة شاومي الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023 وينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، ومن جانب آخر قامت شركة شاومي بالإعلان عن مواصفات هاتف شاومي نوت 13 5G، ووضحت أيضًا الألوان المتاحة لهذا الهاتف وتشمل الأسود والأبيض، اللون الأخضر والبنفسجي، وبالنسبة لأسعار الهاتف فإن الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى، لكن يمكن القول أن سعره في المملكة العربية السعودية بلغ 934 ريال سعودي. هاتف شاومي Xiaomi note 13 5g

فيما يلي سنوضح المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي 13 فايف جي الجديد: يدعم خاصية الـ NFC وخاصية IR Blaster. يدعم شريحتي اتصال ذات نوع Nano Sim.

الأبعاد الخاصة بالهاتف هي 152.8 في 71.5 في 7.98 ملم، ووزنه يتراوح حوالي 189 جرامًا للنسخة.يتمتع بظهر زجاجي. من خلال شهادة الـ IP68، فإنه مقاوم للماء والغبار الخفيف، حيث يمكنه تحمل الماء لمدة 30 دقيقة أي ما يعادل 1.5 متر.

تدعم الشبكة التواصلية الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث والرابع 4G والجيل الخامس 5G.

يتميز شاشة الهاتف بتقنية OLED وتصميمها بطريقة الثقب، تأتي بحجم 6.36 بوصات وبدقة Full HD+، ما يعني أنها تعرض صورة عالية الجودة بدقة 1080×2400 بكسل.كثافة البكسلات في الصورة هي 414 بكسل لكل بوصة. لا يدعم تركيب كارت ميموري.

كاميرا الواجهة الأمامية لديها دقة 32 ميجابكسل وتأتي مع فتحة عدسة بحجم F/2.0.إصدارات هاتف Xiaomi note 13 5g

يقدم هذا الهاتف العديد من النسخ من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين الداخلي ومنها: أول إصدار يأتي بذاكرة صلبة سعتها 120 جيجا بايت من نوع UFS 1، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت.

أثناء النظر في الإصدار الثاني، يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 0، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.ذاكرة الإصدار الثالث تأتي بسعة تخزين قدرها 256 جيجا بايت من نوع UFS 0، وتحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا بايت.مع إصدارها الرابع، تأتي الذاكرة الصلبة بسعة 512 جيجا بايت وتحمل نوع UFS 0، كما تأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

البطارية والمعالج والذاكرة

تمتع بمعالج هو Snapdragon 7 Gen الرام حوالي 12 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت. بينما البطارية 5000 مللي أمبير. شحن الهاتف السريع 120 ڤولت.

تعلن شركة شاومي عن المواصفات الخاصة بهاتف Xiaomi note 13 5g وتؤكد أنه سيكون هاتفًا متميزًا يحمل كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل ومجهزًا بمستشعر من شركة سامسونج، وجاء هذا التصريح استنادًا إلى ما صرح به المدير العام للشركة.كم سعر شاومي 13 الترا في السعودية؟ بلغ سعر هاتف شاومي ريدمي 13 الترا نحو 13. 3,299 ريال سعودي. ما الفرق بين MI و Redmi؟

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