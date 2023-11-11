شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد صلاح يحتفل بهذه الجائزة والجمور يعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رك النجم المصري محمد صلاح صورة ظهر فيها بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر الماضي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". إعلان تفاعل عدد من جمهور محمد صلاح مع الصورة، حيث علق أحدهم: "فلسطين حرة"، وأضاف آخر تعليقا: "الناس بتموت"، وأضاف آخر تعليقا:"هل انت معنا في هذا العالم"، وعلق آخر: "لا تنسى يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر بناء على تصويت الجمهور. اقرأ أيضًا: الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يفوز على توتنهام في الوقت بدل الضائع "بعد اكتساحه".. لاعب مصري يرفض مصافحة إسرائيلي في كأس العالم لسلاح المبارزة أخي فلسطين حرة". .

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