شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لـ الهلال هذا الموسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مميزة لـ الهلال هذا الموسمهاي كورة – يقدم نادي الهلال مستويات رائعة للغاية منذ بداية الموسم الجاري تحت قيادة البرتغالي خورخي خيسوس، سواء في بطولة الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا. أرقام الهلال هذا الموسم لعب: 19 مباراة. حقق: 16 فوز. تعادل: 3 مباريات. لم يخسر. سجل: 48 هدف. متصدر الدوري السعودي. أقوى دفاع في الدوري السعودي. أقوى هجوم في الدوري السعودي. متصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا وتأهل إلى الدور المقبل. تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك. أكثر الأندية صناعة للفرص. أكثر فريق خرج بشباك نظيفة عدن - ياسمين التهامي - قام مميزة لـ الهلال هذا الموسمهاي كورة – يقدم نادي الهلال مستويات رائعة للغاية منذ بداية الموسم الجاري تحت قيادة البرتغالي خورخي خيسوس، سواء في بطولة الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا. أرقام الهلال هذا الموسم لعب: 19 مباراة. حقق: 16 فوز. تعادل: 3 مباريات. لم يخسر. سجل: 48 هدف. متصدر الدوري السعودي. أقوى دفاع في الدوري السعودي. أقوى هجوم في الدوري السعودي. متصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا وتأهل إلى الدور المقبل. تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك. أكثر الأندية صناعة للفرص. أكثر فريق خرج بشباك نظيفة

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