الرئيس العليمي يدعو مليشيا الحوثي إلى التوقف عن استثمار مأساة الشعب الفلسطيني

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية الى التوقف عن استثمار مأساة الشعب الفلسطيني بالتصعيد المتزامن على كافة الجبهات مع المحافظات المحررة.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سيأ.

كما دعا الرئيس العليمي مليشيا الحوثي إلى إنهاء حصار المدن، والتوقف عن زرع الألغام المحرمة دوليا، او استمرار استهداف المدنيين بالصواريخ، والطائرات الانتحارية.

وحث العليمي المليشيات على "التعاطي المسؤول مع خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية الشاملة التي تحفظ لليمن هويته ومكانته، وتعيده الى محيطه العربي، والاسلامي أكثر قوة في دعم قضايا الامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الامن والاستقرار للمنطقة، والعالم".



وجدد العليمي التأكيد على الموقف اليمني، والعربي الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



وأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين اليوم هو نتيجة متوقعة عندما يتم "تجاهل قوة الحق لمصلحة حق القوة، وعند رفض جميع مبادرات السلام، ولجوء الاحتلال المستند على فائض القوة الى فرض سياسات الامر الواقع، وعندما يتخاذل المجتمع الدولي عن دوره الأخلاقي والقانوني، والسياسي في حل القضايا العادلة".



وقال "من واقع هذه التجربة، وايمانا بالقضايا العادلة تقف الجمهورية اليمنية اليوم، وكما كانت دائما الى جانب الشعب الفلسطيني، وكافة الشعوب المتطلعة للعدالة، والمساواة، وانهاء العنصرية بكافة اشكالها".



واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثبات المواقف الرسمية، والشعبية العربية والاسلامية الرافضة للتصعيد الاسرائيلي الغاشم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا "أنه في كل اختبار تجد اسرائيل، الموقف المقاوم ذاته، والوحدة والتضامن الشعبي العارم كما كان اول مرة".