شاهد .. تسريب فيديو مخجل لفنانة خليجية مع رجل أعمال شهير.. كاميرا سرية تكشف ما حدث خلف الجدران!! شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو مخجل لفنانة خليجية مع رجل أعمال شهير.. كاميرا سرية تكشف ما حدث خلف الجدران!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار مقطع فيديو لفتاة جميلة وهي قيل أنها فنانة خليجية مشهورة وكان برفقتها رجل أعمال خليجي في إحدى السهرات الخاصة.

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، وظهرت فيه الفتاة وهي ترتدي ملابس النوم، وبحسب ما تم تداوله فإن الفتاة يرجح انها الفنانة الخليجية شمس الكويتية.

ورغم أن وجه الفتاة لم يكن واضح في الفيديو المتداول، إلا ان العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اكدو أنها تشبه شمس الكويتية إلى حداً كبير، من حيث ملامح الوجه وتقاسيم الجسم، مشيرين إلى أن مثل هذا الظهور ليس غريب على شمس الكويتية التي اعتادت على الإطلالات الجريئة والمثيرة للجدل.

شمس الكويتية تحب الرجل الذي يأكل الكوارع

في أحدث ظهور لها، اثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي تتحدث عن الرجل الذي يأكل الكوارع والرجل الذي يأكل الدجاج.

وقالت شمس الكويتية في الفيديو المثير للجدل أن الرجل عندما يأكل دجاج تختلف نفسيته ويصبح ناعم.

وأضافت: أن الرجل يجب عليه أن يأكل أكل ذكري لأن كل شيء فيه ذكر وأنثى.

وتابعت: يختلف الطعم والفائدة والطاقة على الرجل، الرجل اللي حيله مهدود ليه يقولون كل كوارع لأن فيها طاقة ذكورية تعطيه طاقة وتختلف نفسيته يصير ناعم، أي مشكلة تضايقه لما ياكل دجاج وهذا كلام علمي طاقي ديني بحت.

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