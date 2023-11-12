دخل كرستيانو رونالدو اكبر من دخل نادي برشلونة وميسي

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عدن - ياسمين التهامي - �اي كورة : يوم امس تداولة صحف برشلونة خبرا مفاده ان النادي يتحصل على ارباح من خلال تطبيق ” انستغرام ” اكثر من مليون يورو بحسب ما اعلنت شركة OLBG . هذا المبلغ لم يحدد هل هو شهري او مبلغ سنوي ولكن في كل الاحوال ان كان المبلغ شهري فهذا يعني ان النادي سيصل الى ١٢ مليون يورو وفي احسن الاحوال سيصل الى ١٤ مليون يورو حيث يتابع النادي في التطبيق ١٢٤ مليون في المقابل البرتغالي كرستيانو رونالدو وصل عدد متابعيه الى ٦١١ مليون متابع فقط في هذا التطبيق … وهو الرقم الاول في العالم من بين اللاعبين ووصل دخل رونالدو من التطبيق في العام الواحد اكثر من ٣٢ مليون يورو بحسب ما نشرت الصحف الانجليزيه العام الماضي حيث اعلنت ان منشورات رونالدو في الانستغرام تتخطى راتبه مع مانشتر الذي كان يبلغ ٢٦ مليون جنيه استرليني … اذ تصل قيمة المنشور الواحد لدى رونالدو اكثر من مليون دولار . اقرب لاعب من ارقام رونالدو في عالم كرة القدم هو عدن - ياسمين التهامي - �اي كورة : يوم امس تداولة صحف برشلونة خبرا مفاده ان النادي يتحصل على ارباح من خلال تطبيق ” انستغرام ” اكثر من مليون يورو بحسب ما اعلنت شركة OLBG . هذا المبلغ لم يحدد هل هو شهري او مبلغ سنوي ولكن في كل الاحوال ان كان المبلغ شهري فهذا يعني ان النادي سيصل الى ١٢ مليون يورو وفي احسن الاحوال سيصل الى ١٤ مليون يورو حيث يتابع النادي في التطبيق ١٢٤ مليون في المقابل البرتغالي كرستيانو رونالدو وصل عدد متابعيه الى ٦١١ مليون متابع فقط في هذا التطبيق … وهو الرقم الاول في العالم من بين اللاعبين ووصل دخل رونالدو من التطبيق في العام الواحد اكثر من ٣٢ مليون يورو بحسب ما نشرت الصحف الانجليزيه العام الماضي حيث اعلنت ان منشورات رونالدو في الانستغرام تتخطى راتبه مع مانشتر الذي كان يبلغ ٢٦ مليون جنيه استرليني … اذ تصل قيمة المنشور الواحد لدى رونالدو اكثر من مليون دولار . اقرب لاعب من ارقام رونالدو في عالم كرة القدم هو ميسي حيث يصل عدد متابعيه الى ٤٩٢ مليون متابع ولكن المقابل المالي للمنشور الواحد هو اقل من رونالدو حيث يصل الى ٦٥١ الف دولار . تأثير البرتغالي اعلاميا واقتصاديا مخيف جدا … ارقامه تتخطى الانديه الكبيره في اوروبا وقيمته بين الشركات لا تزال ثابته بل اصبح صعب المنال للكثير من الشركات كون الاعلان لديه ليس بالامر السهل اطلاقا . السؤال المهم الان … هل سيكون رونالدو اسطوره اقتصاديه عبر التاريخ للاعبي كرة القدم وسيكون من المستحيل الوصول لارقامه …؟! دخل كرستيانو رونالدو اكبر من دخل نادي برشلونة وميسي

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