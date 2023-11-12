بعثة "أونمها" تلتقي بالفريق الحكومي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت البعثة الأممية لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"، السبت، اجتماعًا لها، مع الفريق الحكومي بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت بعثة أونمها في بيان لها على منصة "إكس"، إنها "التقت بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة".

وأوضحت، أن اللقاء عقد برئاسة اللواء مايكل بيري رئيس بعثة أونمها بمعية الرئيس المشارك للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء محمد عيضه.

وذكرت، أن اللقاء، ناقش القضايا المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولاية بعثة اونمها في المحافظة.

ويعد هذا اللقاء الأول للبعثة في مناطق الشرعية منذ تشكيلها في ديسمبر 2018.



وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت البعثة الأممية بنقل مقرها إلى مناطق سيطرتها، حتى لا تقع تحت تأثير مليشيا الحوثي التي تسيطر على مركز وميناء الحديدة.