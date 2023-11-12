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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة..

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth.تنظيف القولون من البراز المتحجر/ إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة...

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth.وأشار التقرير إلى ضرورة البعد عن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة، وقد تم ربطها بسرطان القولون تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل البقوليات والدواجن والأسماك.الحد من تناول الكحوليات والتوقف عن التدخين.

الكحول عامل خطر معروف للإصابة بالقولون.

يزيد الشرب من عبء العمل على الكبد، مما يتسبب في مرور المزيد من السموم عبر القولون.

يعد التدخين سببًا معروفًا لسرطان الرئة، ولكنه يرتبط أيضًا بأنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

طريقة تنظيف القولون نهائياتنظيف القولون في 8 دقائق سيخرج من بطنك الفضلات والغازات وسيزول الانتفاخ وتخف بطنك.

طرق لتنظيف القولون في المنزل هناك العديد من الطرق المستخدمة لتنظيف القولون، إذ يمكنك شراء منتج لتطهير القولون، أو يمكنك الحصول على حقنة القولون الخاصة التي تؤدي هذه الوظيفة.

لكن من الممكن أيضًا أن تقوم بهذه العملية في المنزل وبطرق بسيطة للحفاظ على صحة القولون.

سنذكر لك هنا 7 طرق مفيدة وآمنة يمكن تطبيقها منزليًا:شرب المياه لتنظيف القولون يُعد شرب الكثير من الماء إحدى الطرق الرائعة لتنظيم عملية الهضم، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو يرغبون في تنظيف القولون بشكل طبيعي، بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

حاول أيضًا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، يشمل ذلك الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والطماطم والخس.

شرب المياه المالحة لتنظيف القولون يمكنك أيضًا تجربة شرب المياه المالحة للحفاظ على صحة القولون، يوصى بهذا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الإمساك. إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المياه المالحة يمكن أن تخلصك من مشاكل القولون عندما تقترن بممارسة اليوجا. قبل تناول الطعام في الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر. اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون بضع دقائق ستشعر على الأرجح برغبة في الذهاب إلى الحمام.تنظيف القولون في المنزل تدفق الماء: شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم.

ينصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.تدفق الماء المالح: من المفيد خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة.

يحفز حركات القولون في غضون بضع دقائق.

يمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.

النظام الغذائي الغني بالألياف: الألياف هي عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها.

تساعد الألياف على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون، ويمكنها تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.تنظيف القولون بالأعشاب تنظيف القولون بالاعشاب يعتمد على مكونات طبيعية ومهدئة لاضطراب القولون العصبي والتقرحي طاردة للغازات ملين للأمعاء علاج جذري وفعال. أعشاب مهدئة لاضطرابات القولون (العصبي والتقرحي) ثمار الشمرة أوراق النعناع أزهار البابونج بذر الكتان

التفاح يعتبر التفاح من بين الفواكه التي يتم استهلاكها بكثرة وهي غنية بالألياف والبوليفينول. البكتين (نوع من الألياف) في التفاح يعمل كمواد حيوية ويخدم كغذاء لبكتيريا الأمعاء ، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاء.السبانخ تمتلك السبانخ على نسبة عالية من الألياف حيث تمزج بشكل فعال الأمعاء في القولون وتضمن انتقالًا سلسًا عبر الأمعاء مما يقلل من الألم.

عصير البرقوق يعد البرقوق ملين طبيعي ويحسن من تواتر التبرز ويخفف من الإمساك. عصيره يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي خاصة عند تناوله في الصباح.

الثوم يعمل كدواء لمجموعة متنوعة من الأمراض. تعمل المركبات المضادة للالتهابات المحتملة في الثوم على تقليل تكاثر الخلايا السرطانية في القولون.البنجر يعتبر الشمندر مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على ميكروبيوم الأمعاء وتضيف كتلة إلى البراز. يساعد على تطهير القولون وتخفيف الإمساك، يساعد عصير الشمندر أيضًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم.

الأرز البني يقلل الأرز البني من القرحة وتآكل القولون ويعزز حركة الأمعاء. كما أنه يستخدم كمكمل غذائي أساسي للمرضى الذين يعانون من التهاب القولون.

عصير الرمان الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن السيطرة على سرطان القولون والتطورات اللاحقة به بمساعدة مكونات النظام الغذائي النشط. عصير الرمان هو أحد الأطعمة المعروفة التي تحتوي على نسبة عالية من الفينولات والفلافونيدات التي تعمل على الحد من انتشار التهابات القولون والسرطان.الزبادي يحتوي الزبادي على بكتيريا أساسية من ميكروفلورا القولون وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية وتحسين الهضم الفعال، الكم الهائل من التواجد البكتيري يعمل القولون بطريقة سحرية لامتصاص العناصر الغذائية وتقليل مشاكل الأمعاء ” القولون” .

الأفوكادو يمنع بشكل فعال نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء لذا يستخدم على نطاق واسع كعلاج تكميلي لسرطان القولون..