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عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – هناك قناعة كبيرة في الإعلام الآسيوي على أحقية سالم الدوسري لاعب نادي الهلال في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، نظرًا للعديد من الإنجازات التي حققها اللاعب في 2022. حيث ساهم سالم الدوسري في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين أمام فلامنجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت في المغرب ليقود الزعيم إلى المباراة النهائية لمواجهة عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – هناك قناعة كبيرة في الإعلام الآسيوي على أحقية سالم الدوسري لاعب نادي الهلال في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، نظرًا للعديد من الإنجازات التي حققها اللاعب في 2022. حيث ساهم سالم الدوسري في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين أمام فلامنجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت في المغرب ليقود الزعيم إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد ، لذلك كان الأحق بالفوز بالجائزة لماذا تم تتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا؟

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