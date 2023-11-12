شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يحذر من اكل الفاكهة بهذه الطريقة قد تصيب جسمك بالسم ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني، عن طريقة لأكل الفاكهة تصيب جسدك بالسم، و5 أطعمة لا تسبب السمية.
وقال القحطاني، خلال لقائه ببرنامج "موزون" المذاع على قناة "المجد": كثير من الفواكه إذا أكلتها قبل النضج تضرك وتسبب لك إسهالاً شديداً لأن فيها سمية، وعندما تنضج تزول السمية.
وأكمل: أما بالنسبة للعدس والشعير والقمح والذرة بإمكانك تأكلهم قبل النضج "نيئة"، موضحا: العدس كان الناس يأكلونه وهو أخضر لأنهم يحبونه وهو من المواد التي تنضج قبل الشعير والقمح والذرة.
وتابع القحطاني: الفواكه فيها سمية لو أكلت قبل النضج.
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