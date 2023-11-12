شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مطربة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغنية الأمريكية جينيفر جراوت وهي تقرأ القرآن الكريم باللغة العربية.
وأظهر الفيديو المغنية الأمريكية وهي تتلو سورة "الملك"، بطريقة صحيحة.
وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "غير معقول ، نطقها الصحيح للحروف العربية كالقاف والعين والحاء !!!، إلا إذا كانت من أصول عربية متمرسة على النطق بها !، أو أنها عربية شبيهة لها !".
وأضاف مغرد : " هذه أسلمت قبل سنوات"، فيما شكك مغرد في صحة الفيديو قائلا: "واضح استخدام الذكاء الاصطناعي".
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