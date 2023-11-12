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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر"!



عشبة الزاز هي عشبة طبيعية قد لا يعرفها الكثير من الناس، ولكنها من الأعشاب التي أثبتت فوائدها الجمة للشعر. تنمو هذه العشبة بكثرة في بلاد المغرب العربي ولها فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر. تم استخدامها على مر العصور القديمة لتنعيم الشعر وعلاجه من التقصف والتساقط وكذلك لعلاج بعض أمراض الجلد مثل الأكزيما والالتهابات.

تطلق عشبة الزاز عدة مسميات في مختلف البلاد العربية، ففي السعودية يطلقون عليها السنامكي، وفي المغرب العربية تسمى الزاز ويقول البعض "الداد". وفيما يلي سنتعرف على أهم فوائد عشبة الزاز وأهميتها لتنعيم الشعر.

فوائد عشبة الزاز للشعر هي عديدة. فهي تعالج الشعر من التقصف والتساقط الذي يعاني منه الكثير من الفتيات. كما تعمل على منح الشعر نعومة فائقة وملحوظة، وتزيد من نموه وطوله وغزارته. وتمنح القوة للشعر الضعيف المتهالك. تحتوي عشبة الزاز على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ الذي يعتبر مفيداً للجلد وفيتامين الزنك. وقد أُثبتت فعالية عشبة الزاز في علاج قشرة الشعر.

استخدام عشبة الزاز للشعر يتم عن طريق إضافة ملعقتين من الزيت المفضل إلى ملعقتين من الماء الساخن وملعقتين من عشبة الزاز. يتم خلط المكونات معًا حتى تتكون عجينة لينة. يترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يبرد تمامًا ويصل إلى مرحلة الاختمار. ثم يتم وضع الخليط على الشعر وتوزيعه جيدًا من الجذور وحتى الأطراف. يترك على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين ثم يغسل الشعر جيدًا.

ملحوظة: يمكن استخدام زيوت مثل زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت السمسم، أو زيت الأرجان حسب الاختيار الشخصي. طريقة أخرى لاستخدام عشبة الزاز للشعر هي وضع ملعقة أو ملعقتين من عشبة الزاز في وعاء يحتوي على كوب من الخل. يتم وضع الوعاء على نار هادئة لمدة نصف ساعة. يمكن إضافة ملعقة من الزيت المفضل مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان بعد أن يبرد الخليط تمامًا. يتم تصفية الخليط ثم يوضع على الشعر لمدة ساعة قبل شطفه جيدًا.

تحظى عشبة الزاز بفوائد للبشرة أيضًا. تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة التي تساعد في إلتئام الجروح وتعمل كمضاد للالتهابات، خاصة تلك التي تسببها البكتيريا مثل الدمامل والبثور السوداء. كما تعمل على علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والعدوى البكتيرية وتوحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع الغامقة.

ملحوظة: قد يكون الزيت المضاف هو زيت اللوز، أو زيت الزيتون، أو زيت السمسم، أو الأرجان، حسب النوعية التي تفضلينها. طريقة أخرى لاستخدام عشبة الزاز للشعر من الممكن أن تضعي ملعقة أو ملعقتين من عشبة الزاز إلى وعاء به مقدار كأس من الخل ويوضع لمدة نصف ساعة على نار هادئة. ويمكنك أن تضيفي إليه ملعقة من زيتك المفضل كزيت اللوز أو زيت الأرجان بعد أن يبرد تمامًا وتقومي بتصفيته، ثم يوضع على الشعر لمدة ساعة ويشطف جيدًا بعدها. فوائد عشبة الزاز للبشرة لا تتوقف فوائد تلك العشبة العجيبة للشعر فقط، بل إن لها فوائد كثيرة أيضًا للبشرة والجلد، ومن أهم فوائدها للبشرة احتوائها على عناصر مضادة للأكسدة تسهل إلتئام الجروح، كما تعمل كمضاد للإلتهابات خاصة الناتجة عن البكتيريا كالدمامل والبثور السوداء، ولها دور فعال في علاج الأكزيما والأمراض الجلدية كحبوب الشباب والعدوى البكتيرية، كما تعالج ظهور البقع الغامقة بالجلد وتوحد لون البشرة. فوائد أخرى لعشبة الزاز القضاء على الإمساك وتسهيل عملية الهضم هي من فوائد عشبة الزاز أيضًا، كما أن لها العديد من الفوائد الأخرى للجسم عمومًا، ومنها: لعشبة الزاز فوائد مهدئة للمعدة، إذ تعمل على تنظيف القولون قبل القيام بالعمليات الجراحية، وتعمل على إسترخاء الجسم والتخلص من الشعور بالصداع وتحسين الحالة المزاجية خاصة للنساء إذ تخفف لديهن أعراض ما قبل الدورة الشهرية، كما انها تفيد الجسم الذي يعاني من فقر الدم والأنيميا.

يعتبر استخدام عشبة الزاز من الوسائل المفيدة لإنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم. فهذه العشبة تساعد في تنظيف الجسم من السموم وتعزز عملية الهضم، مما يساهم في فقدان الوزن بشكل طبيعي وصحي. كما أنها تعمل كملين للجسم، مما يسهل عملية الإخراج ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تعتبر عشبة الزاز أيضًا علاجًا فعالًا لمشاكل البواسير، حيث تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم. وللاستفادة من فوائدها، يمكن إضافة ملعقة من عشبة الزاز إلى كوب من الماء الساخن، وإضافة السكر حسب الرغبة. يترك المزيج لمدة ربع ساعة ثم يتم تناوله على الريق مرة واحدة في الأسبوع.

بالإضافة إلى فوائدها الصحية، تعتبر عشبة الزاز آمنة للاستخدام ولا تسبب أي آثار جانبية سلبية. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة إذا كان لديك أي حالة صحية معروفة أو تتناول أدوية أخرى.

باختصار، يمكن الاستفادة من عشبة الزاز في إنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم بشكل عام. وللحصول على أفضل النتائج، يجب استخدامها بانتظام وبالتزامن مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام. كما يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استخدامها، للتأكد من عدم وجود تعارض مع الحالة الصحية الحالية.