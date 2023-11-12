شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صاروخية كارفخال تمنح الريال الهدف الأول أمام فالنسيا.. فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجري حاليا مباراة فريقي ريال مدريد و فالنسيا في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة المحلية وذلك على ملعب السانتياجو برنابيو.
و سجل ريال مدريد الهدف الاول عن طريق داني كارفخال في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
.
كانت هذه تفاصيل خبر صاروخية كارفخال تمنح الريال الهدف الأول أمام فالنسيا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.