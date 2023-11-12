شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صاروخية كارفخال تمنح الريال الهدف الأول أمام فالنسيا.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجري حاليا مباراة فريقي ريال مدريد و فالنسيا في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة المحلية وذلك على ملعب السانتياجو برنابيو.

و سجل ريال مدريد الهدف الاول عن طريق داني كارفخال في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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