بالأرقام.. مبابي يبدع مع باريس

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عدن - ياسمين التهامي - لأرقام.. مبابي يبدع مع باريس هاي كورةيواصل كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان سلسلة الإبداع رفقة فريقه هذا الموسم حيث أضاف ثلاثية جديدة لسجله قاد من خلالها نادي العاصمة للفوز على ريميس بمعقله. ووفقًا للأرقام فإن مبابي بهذه الثلاثية قد سجل 15 هدفًا مع باريس سان جيرمان في 15 مباراة خاضها بكافة المسابقات. وسجل مبابي 13 هدفًا لباريس في بطولة الدوري وسجل هدفين في عدن - ياسمين التهامي - لأرقام.. مبابي يبدع مع باريس هاي كورةيواصل كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان سلسلة الإبداع رفقة فريقه هذا الموسم حيث أضاف ثلاثية جديدة لسجله قاد من خلالها نادي العاصمة للفوز على ريميس بمعقله. ووفقًا للأرقام فإن مبابي بهذه الثلاثية قد سجل 15 هدفًا مع باريس سان جيرمان في 15 مباراة خاضها بكافة المسابقات. وسجل مبابي 13 هدفًا لباريس في بطولة الدوري وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا . وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري حيث يرفض اللاعب تجديد العقد حتى الآن ويمتلك عروضًا عديدة أبرزها من ريال مدريد

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