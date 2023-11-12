شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. فالنسيا ضحية فينيسيوس المفضلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأرقام.. فالنسيا ضحية فينيسيوس المفضلة هاي كورة- نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق عدن - ياسمين التهامي - لأرقام.. فالنسيا ضحية فينيسيوس المفضلة هاي كورة- نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد ، في تسجيل ثنائية في شباك فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني ووفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” فإن فينيسيوس سجل ستة أهداف في تسع مباريات ضد فالنسيا في الدوري الاسباني، لتكون الضحية المفضلة للبرازيلي مع ليفانتي الذي سجل في شباكه نفس العدد من الأهداف خلال 7 مباريات.

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