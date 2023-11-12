العنف الأسري.. مسلح يقدم على قتل وإصابة خمسة من أفراد أسرته بذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على قتل وإصابة خمسة من أفراد أسرته في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) في ظل تزايد جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً يُدعى "ع. م" أقدم على قتل والده وشقيقيه رمياً بالرصاص، وأصاب شقيقته وابنه في قرية الدرب بمديرية ذمار في المحافظة التي تحمل ذات الاسم.



وأضافت المصادر أن الحادثة ناجمة عن خلاف أسري نشب بين الجاني وأفراد أسرته، دون مزيد من التفاصيل.



وتأتي الحادثة بعد نحو شهرين من قيام مواطن بقتل والده وانهاء حياته عقب ذلك في ذات المنطقة.



وتشهد محافظة ذمار وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفاعا كبيرا في منسوب جرائم العنف الأسري التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.

