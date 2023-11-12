شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "الكشف عن قرار مفاجئ يزعزع استقرار الفقراء في مصر .. ما هو القرار ومن هو الجهة القاسية التي أعلنته؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المصريين من الفقر والعوز، والذي ساهم في ارتفاع مستوى الجريمة والانتحارات حتى لدى الأطفال، فوجئ الجميع بقرار مثير للجدل من نقابة الممثلين.

ويتمثل هذا القرار الذي تسعى النقابة لتطبيقه في إعفاء الممثلين من دفع الضرائب.

واعتبر البعض أن هذا القرار يستفز مشاعر الناس الفقيرة والمحتاجة، الذين يعتبرون أنفسهم أولى من الفنانين بإعفاءهم من الضرائب. فالممثلون يتمتعون بثروة مالية تمكنهم من العيش الرغد، بينما العامل الفقير يكاد راتبه يكفيه لإطعام نفسه أو عائلته.

وأوضحت النقابة أنها أصدرت بيانًا للتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بإيقاف فرض الضرائب على الفنانين عند ظهورهم في برامج تلفزيونية أو المشاركة في أعمال درامية بدون مقابل.

وجاء نص البيان كالتالي: "تهدي مصلحة الضرائب المصرية خالص تحياتها لكم، ولجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية والعاملين بها. وتتمنى لكم عيد فطر سعيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات."

وفقًا للجنة التشريعية في وزارة المالية، فإن الفنانين الذين يقدمون أعمالًا بدون مقابل، مثل الظهور في برامج تلفزيونية أو القيام بأدوار ضيوف شرف في الأعمال الفنية، لا يجب أن يدفعوا ضرائب على هذه الأعمال.

يتطلب ذلك التأكد من عدم حصول الفنان على أي مبالغ نقدية، ويجب مطابقة ما يقدمه الفنان في إقراره مع المستندات التي يقدمها للجهات المعنية..