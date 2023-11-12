إب.. فعاليات طلابية وشعبية للتضامن مع غزة وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلية

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الفعاليات الشعبية والطلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مدرسة مجمع الشهيد المقبلي في مديرية الرضمة (شمال شرق إب)، شهدت اليوم الأحد، فعالية تضامنية مع أطفال غزة ونددت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق سكان القطاع.



وأضافت المصادر أن الفعالية تضمنت كلمات حماسية وفقرات إنشاديه ومسرحية وهتافات غاضبة، نالت استحسان الحضور.



إلى ذلك نظم طلاب كلية العلوم التطبيقية بجامعة إب، بازارا خيريا لصالح أبناء غزة، في مبنى الجامعة ضمن عدة أنشطة ثقافية وإعلامية وتوعوية وتطوعية أقامها طلاب الجامعة خلال الأسابيع الأخيرة، مساندة للشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة بشتى الوسائل الممكنة.





وعلى المستوى الشعبي، شهدت مديريات الظهار (مركز المحافظة)، ومديريات السياني (جنوب) وبعدان (شرق) والمخادر (شمال)، السبت، فعاليات جماهيرية ندد المشاركون فيها بجرائم العدوان الصهيوني في غزة، وأدانوا موقف الحكومات العربية المتخاذل إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.



ورفع المتظاهرين الأعلام الفلسطينية وشعارات المقاومة، ورددوا هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية.



​​​​​​​ولليوم الـ37، يشن جيش الإحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومائة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

