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عدن - ياسمين التهامي - وداعاًالام القولون.. عشبة سحريه موجوده في كل بيت لعلاج القولون في وقت قياسي "!

تتميز عشبة اليانسون بالعديد من الفوائد الصحية، ولعل أبرزها المساعدة في عملية الهضم.

ولكن هذه البذور الصغيرة لديها فوائد أكثر من ذلك لتقدمها لأجسامنا.يعمل اليانسون على تحفيز الغدد الهضمية، ويحارب الانتفاخات، ويخفف مشاكل المعدة المعوية، بسبب تأثيره المضاد للتشنجات على أقسام الجهاز الهضمي كافة، وبالتالي فهو رائع لمرضى القولون العصبي.كما أنه يعمل كمشقع ويُستعمل لعلاج مشاكل السعال، ويعالج مشاكل الربو كذلك. والميزة الإضافية التي يتمتع بها اليانسون الأخضر، هي أنه يزيد إفراز الحليب عند النساء المرضعات.للاستفادة بشكل كامل من فوائد هذه النبتة العطرية، يمكنك تحضير منقوع اليانسون بالطريقة التالية:

- أضيفي ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء البارد، لتصنعي منهما مستخلصًا عن طريق الغلي.أضيفي ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء البارد، لتصنعي منهما مستخلصًا عن طريق الغلي.

- ضعي المزيج على النار واتركيه يغلي لبضع ثوانٍ.

- بعد ذلك أطفئي النار ثم غطي الوعاء واتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق أخرى.

- بعد مرور الوقت اللازم يمكن شرب كوب أو كوبين في اليوم من هذا المنقوع.

وداعاًالام القولون.. عشبة سحريه موجوده في كل بيت لعلاج القولون في وقت قياسي "!