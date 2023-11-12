شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حيلة ذكية لتنظيف الحذاء الأبيض بدون تعب.. سيلمع كالجديد بلمح البصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال السطور التالية في هذا المقال، سنستعرض طريقة رائعة وفعّالة للحفاظ على لون الحذاء الأبيض كما هو، مهما بلغت درجة اتساخه:

1. أولا قم بتنظيف الحذاء جيدًا من الأتربة باستخدام فرشاة خاصة لتنظيف الأحذية.

2. ثم اشطف الحذاء بالماء للتخلص من الأتربة المتبقية.

3. قم بمزج ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع ملعقة صغيرة من مسحوق الغسيل الأبيض للحصول على خليط لتنظيف الحذاء.

4. عليك استخدم فرشاة أسنان قديمة لفرك الحذاء بالخليط السابق، وحاول تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام فرشاة أسنان صغيرة.

5. اترك الحذاء لمدة ربع ساعة قبل شطفه.

6. ثم اشطف الحذاء جيدًا بالماء الدافئ.

7. كما يمكنك وضع الحذاء في الغسالة مع بعض مسحوق الغسيل، ولكن يُفضل بعض الأشخاص غسله يدويًا بالماء الدافئ والصابون للحفاظ على جودة النسيج على المدى الطويل.

8. اترك الحذاء حتى يجف تمامًا في مكان بارد يتمتع بتهوية جيدة بعد الانتهاء من عملية الغسيل، وتجنب وضعه في البلكونة لحمايته من الأتربة وأشعة الشمس المباشرة التي قد تتسبب في تلف النسيج.

9. قم بوضع مناديل ورقية داخل الحذاء أثناء عملية التجفيف لامتصاص الرطوبة الزائدة وتسريع عملية التجفيف..